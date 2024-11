Taranto, si ferma la rincorsa. Al Lamberti vince la Cavese

Entrambi i tecnici scelgono il 3-5-2, Cazzarò conferma in avanti il tandem composto da Battimelli e Giovinco, mentre Maiuri si affida alla coppia formata da Diop e Vigliotti.

PRIMO TEMPO Pronti, via, la Cavese passa grazie a Ciro Loreto, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo, trova il tempo giusto per beffare la retroguardia jonica, mettendo in rete da distanza ravvicinata di piatto sinistro. Padroni di casa vicinissimi al raddoppio dopo appena cinque giri di lancette, quando Vigliotti sfrutta un errore della difesa rossoblu e s’ invola in campo aperto ma Del Favero è provvidenziale e salva il risultato. Sul rettangolo di gioco sembra esserci solo la Cavese, che al ventunesimo crea ancora apprensione alla retroguardia rossoblù: Del Favero prima respinge una conclusione al volo di Diop, poi un rasoterra di Vitale. Nessuna traccia di Matera e soci, che salgono agli onori della cronaca soltanto al minuto trentasette, nell’ultimo sussulto della prima frazione quando Mastromonaco va a fare compagnia a Pezzella sul taccuino dei cattivi del direttore di gara.

SECONDO TEMPO Stesso canovaccio anche in avvio di ripresa, con i metelliani che sollecitano ripetutamente la difesa del Taranto, trovando il colpo del due a zero al cinquantottesimo quando Vitale sorprende la sonnecchiante difesa del Taranto, raccogliendo un traversone di Saio, anticipando Del Favero in uscita. Il primo squillo del Taranto arriva al 66′, quando Zigoni raccoglie un appoggio di petto di Fabbro e sforbicia dal limite, mettendo di poco alto sulla traversa. Il Taranto prova a scuotersi ma la compagine jonica non riesce ad imbastire trame degne di nota, consegnando di fatto la gara nelle mani di una Cavese che sorniona gioca con il cronometro, non disdegnando qualche sporadica sortita offensiva. All’86 in ripartenza i blufonce calano il tris: fa tutto Sorrentino che s’invola sulla corsia di destra, punta la porta e di destro trova il palo lungo, dove Del Favero non arriva, mettendo il punto esclamativo sulla vittoria della squadra di Maiuri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author