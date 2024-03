Taranto, malmena e rapina anziano: arrestato 57enne

La Polizia ha arrestato un 57enne tarantino, accusato di aver commesso una rapina ai danni di un anziano signore in un edificio di via Cesare Battisti, a Taranto.

La vittima ha raccontato di essere stata aggredita da un individuo che l’ha seguita fino al suo condominio e, dopo una colluttazione, ha strappato il portafoglio contenente circa 200 euro.

Grazie alle informazioni fornite dall’anziano, i Falchi hanno analizzato le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona, identificando il sospetto come un tarantino con precedenti penali. L’uomo è stato individuato e arrestato in poche ore in un garage del centro, dove lavorava abitualmente: confessato il suo coinvolgimento, ha consegnato il denaro e gli abiti utilizzati durante il crimine.

La Polizia ha anche recuperato lo scooter usato per la fuga, confermando così il coinvolgimento nel reato. Il 57enne è stato trattenuto dalle autorità competenti con l’accusa di rapina, in attesa del processo.

