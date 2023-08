Taranto, è Vazquez la grande suggestione offensiva

È Federico Vazquez la grande suggestione per l’attacco del Taranto: a confermarlo è il suo procuratore Giovanni Tateo nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato in onda su Antenna Sud. Indiscrezioni importanti giungono pure da Gubbio: il club umbro sottolinea che sul centravanti argentino ci sono diverse società tra le quali quella di Giove, ma sottolinea anche che il destino della punta, attualmente sotto contratto fino al 2024, non è ancora deciso e che, alla fine, potrebbe rimanere pure alla corte di Braglia.

Taranto, in ogni caso, particolarmente vigile in sede di trattative. Ufficializzato l’arrivo del difensore centrale Patrick Enrici, classe ’01, che ha sottoscritto un biennale fino al 2025. Stessa deadline del contratto del centrocampista Antonio Romano che, nelle scorse ore, ha prolungato l’accordo precedentemente in scadenza nel 2024. In uscita, invece, da segnalare il forte interesse del Molfetta per Infantino: parti a lavoro, ma affinché l’operazione vada in porto è necessario che i biancorossi vengano ripescati in Serie D. tra una settimana se ne saprà di più.

Intanto Vittorio Galigani non ricoprirà il ruolo di direttore generale del Taranto: a confermarlo lo stesso esperto dirigente oltre che la società con apposito comunicato stampa.

