Il Taranto si è lasciato alle spalle la sconfitta di Latina e ha ripreso nella giornata di lunedì la preparazione in vista dell’impegno casalingo in campionato con la Juve Stabia, in programma alle 14.30 di sabato 15 ottobre allo stadio Erasmo Iacovone e valido per l’ottava giornata di andata nel Girone C di Serie C Lega Pro.

Lavoro personalizzato i calciatori Brandi, Tommasini, Provenzano e Vannucchi reduce dalla frattura allo zigomo rimediata a Latina. Sulla via del recupero Diaby. La settimana tipo proseguirà con il classico test di metà settimana nel pomeriggio di mercoledi alle ore 14:30, seduta al mattino il giovedi e rifinitura nella mattinata di venerdi.