9 ottobre 2022, Pont Donnaz HAE e Gozzano si affrontano per l’8a Giornata del Girone A di Serie D. Sul punteggio di 0-0, Alessandro Vagge, portiere del Gozzano, riceve un retropassaggio e rinvia di prima intenzione, senza pensarci troppo: un tiro come tanti, apparentemente senza pretese, ma la palla prima rimbalza prima al limite dell’area avversaria per poi scavalcare e beffare il collega di casa tra lo stupore e l’incredulità di calciatori e pubblico. Per la cronaca, il match è terminato 3-1 in favore del Gozzano.

Alessandro Vagge, portiere classe 1996, non è nuovo a queste “prodezze: per lui è il secondo gol in pochi mesi. Nel finale della passata stagione realizzò una rete di testa su calcio d’angolo nella sfida tra Derthona e Gozzano.