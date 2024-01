TARANTO – Cinque persone denunciate ed una licenza revocata è il consuntivo dei controlli straordinari del territorio dell’ultimo dell’anno.

Il personale del Commissariato Borgo è stato particolarmente impegnato nei servizi di contrasto ai furti in esercizi commerciali che in questo periodo di festività e di maggior afflusso di clientela registra un notevole impulso.

Quattro le persone identificate e denunciate in stato di libertà ritenute presunte responsabili di furti in grandi magazzini.

Il primo si sarebbe reso autore del furto in un negozio di abbigliamento in pieno centro cittadino asportando ben 24 capi d’abbigliamento per un valore di più di 300 euro.

Il presunto ladro, immortalato dalle immagini del sistema di video sorveglianza del circuito interno del negozio, avrebbe nascosto tutta la merce in una grossa busta nera per poi uscirne in tutta fretta. Ad incastrarlo un vistoso tatuaggio sul lato destro del collo. Il sospettato, un giovane tarantino di 32 anni, già conosciuto per i suoi specifici precedenti di polizia, è stato così rintracciato dal personale del Commissariato Borgo e deferito all’Autorità Giudiziaria.

Stessa sorte per altri due uomini e una donna tutti tarantini, considerati presunti responsabili di alcuni furti in un supermercato. Anche in questo caso le indagini dei poliziotti del Commissariato Borgo hanno permesso di individuare i tre presunti responsabili dei furti non nuovi a simili reati e con numerosi pregiudizi penali a loro carico. I tre sono stati immortalati dalle immagini del circuito interno di video sorveglianza del supermercato mentre nascondevano gli alimenti in alcune borse a tracollo.

Nel corso di mirati servizi di contrasto a qualsivoglia irregolarità nelle attività commerciali, i poliziotti del Commissariato cittadino, con la consolidata collaborazione del personale specializzato di Enel Distribuzione, hanno scoperto un furto d’energia in una pizzeria del Borgo, sita in Corso Umberto.

I tecnici hanno rilevato la manomissione del quadro elettrico sito sulla pubblica via dal quale partiva un cavo d’alimentazione attaccato direttamente alla rete principale. Il danno stimato all’azienda erogatrice ammonterebbe a circa 15mila euro.

Il titolare della pizzeria è stato denunciato in stato di libertà per furto d’energia.

Al gestore di un centro scommesse, i poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa hanno notificato la revoca della licenza dell’attività.

Il provvedimento amministrativo è scaturito al termine di numerosi controlli che hanno accertato che il titolare del centro scommesse avrebbe continuato la sua attività, pur non essendo in possesso dei requisiti necessari.

La revoca giunge dopo un precedente provvedimento di sospensione notificato dai poliziotti nell’ottobre dello scorso anno.

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp