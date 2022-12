Condividi su...

TARANTO – Rimosso il blocco stradale all’ingresso della città di Taranto. I sindacati Fiom Cgil, Uilm e Usb sono stati convocati nella tarda mattinata di oggi dal prefetto di Taranto, Demetrio Martino, dopo il blocco della statale Appia davanti alla direzione ex Ilva, Acciaierie d’Italia. “Al prefetto – dichiara ad AGI Davide Sperti, segretario Uilm Taranto – ribadiremo che il sindacato vuole assolutamente il cambio della governance societaria con lo Stato in maggioranza in Acciaierie d’Italia perchè l’attuale gestione del socio privato Mittal e dell’amministratore delegato Lucia Morselli è stata un disastro”. “Nella prossima settimana – annuncia Sperti – come Uilm, Fiom e Usb andremo nelle sedi delle istituzioni, Comune e Provincia di Taranto e Regione Puglia per concordare insieme ai vertici istituzionali quando andare tutti insieme a Roma, a Palazzo Chigi, per far sentire la voce della città e dei lavoratori a fronte di una situazione gravissima, sia gestionale che industriale che non può più proseguire”. (AGI)