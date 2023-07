Continua la fase di cantierizzazione delle opere previste dal Comune di Statte, nell’ambito del Piano di rigenerazione sociale, sviluppo economico ed inclusione per l’area di crisi di Taranto finanziato da ILVA Spa in amministrazione straordinaria.

Da pochi giorni, infatti, sono cominciati i lavori in Via Arena di Verona (quartiere San Girolamo) per la realizzazione di un campo sportivo polivalente e tra una settimana si procederà anche all’apertura dei cantieri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei campetti parrocchiali delle Chiese San Girolamo e Sacro Cuore.

Un intervento di circa 300mila euro che fa il paio con gli altri due previsti per la realizzazione di una casa della terza età in un immobile di pregio appena acquistato dal Comune e numerosi interventi nel settore del welfare e dell’assistenza sociale.

L’impianto realizzato ex novo nel quartiere densamente popolato della zona San Girolamo Emiliani sarà un impianto multifunzione per attività sportive (calcetto, pallamano, pallacanestro, pallavolo, tennis) e sorgerà a due passi dall’area della palestra all’aperto realizzata sempre dal Comune di Statte con finanziamenti propri.

“La realizzazione di questi luoghi in cui sarà possibile praticare sport all’aperto è la fibra muscolare della rigenerazione urbana e sociale che da alcuni anni stiamo mettendo in atto nella nostra comunità” – spiega il sindaco di Statte, Franco Andrioli, che alla “classica” missione educativa dell’impiantistica sportiva come occasione per la rivitalizzazione di alcune aree abbina anche quella svolta dagli oratori.

“Gli oratori – spiega ancora il Sindaco Andrioli – sono un modello fortemente attuale per le politiche di integrazione e rigenerazione sociale. Sono i luoghi in cui, attraverso lo sport, si riesce a far dialogare ragazzi e ragazze provenienti da condizioni sociali, culturali ed economiche differenti, creando proprio quel senso di comunità che può garantire anche lo sviluppo intellettuale e produttivo di un territorio”.

Proprio ai fini di una maggiore accessibilità di tutte le strutture il Comune di Statte ha anche stipulato delle convenzioni con i due parroci delle Chiese coinvolte: don Giovanni Agrusta della Chiesa Sacro Cuore e don Luciano Matichecchia della Chiesa San Girolamo.

I lavori di realizzazione del campetto polivalente e quelli di manutenzione delle strutture parrocchiali dovrebbero terminare nel prossimo autunno.

