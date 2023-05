Spezia: Semplici, ‘Ok il pareggio, ma volevamo vincere’

“Questo punto muove la classifica, ci fa allungare un pochino sul Verona, anche se volevamo un risultato diverso. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, ma non siamo stati determinati e cattivi e alla fine l’abbiamo pagato. Nel secondo tempo è subentrata la paura in entrambe le squadre”. È il commento di Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, dopo lo 0-0 del Via del Mare con il Lecce.

