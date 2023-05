Lecce: Baroni, ‘Ci prendiamo punto e prestazione’

“Sono orgoglioso di questi ragazzi, voglio ricordare che siamo la squadra più giovane e ce la siamo giocata con tutti. Il calo è fisiologico in questo campionato lunghissimo, ci prendiamo punto e prestazione. Questa squadra è viva e non molla. Siamo pronti per il rush finale e combatteremo fino in fondo a testa alta”. Così Marco Baroni, tecnico del Lecce, dopo lo 0-0 casalingo con lo Spezia.

