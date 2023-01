Smaltiti panettoni, cenoni e quant’altro, anche la Serie D è pronta per riaccendere i motori in vista della ripresa. Domenica 8 gennaio si torna in campo per la prima giornata del girone di ritorno ed i riflettori punteranno il big match Altamura-Cavese. I biancorossi sono attualmente appaiati al Brindisi al terzo posto della classifica e vincendo contro la capolista potrebbero accorciare fino ad arrivare a -2 dalla vetta. Un’impresa del genere sarebbe anche un favore indiretto alle cugine pugliesi che al momento contornano la zona playoff e che non attendono altro che un passo falso della Cavese. I biancoblù troveranno un Altamura in forma, reduce da tre vittorie di fila. L’ultima sconfitta stagionale è stata incassata proprio contro la capolista, in Coppa Italia Serie D. Il 7 dicembre scorso, al “D’Angelo” di Altamura, i campani si imposero per 2-0, strappando il pass per il turno successivo. Un’altra sconfitta arrivò in campionato, in occasione della prima giornata. Al “Simonetta Lamberti” i padroni di casa vinsero di misura grazie ad un gol realizzato da Lomasto allo scadere, dopo un rigore sbagliato, un legno colpito ed una rete annullata agli ospiti. Un precedente, quello dello scorso 4 settembre, in cui accadde di tutto e di più, cui risultato venne omologato con un paio di settimane di ritardo in seguito alle polemiche ed al proclamo dello stesso Team Altamura. Un girone dopo, le due formazioni sono pronte a sfidarsi nuovamente ed i tre punti in palio ora pesano anche più rispetto a quattro mesi fa.

