Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

Per Giacomo Filippi è risultata fatale la sconfitta di Taranto. Il tecnico è stato esonerato dalla Viterbese all’indomani del ko dello Iacovone. Attraverso una nota, “la società ringrazia Filippi e il suo vice, Fabio Levacovich, per il lavoro svolto sino a oggi, e per la professionalità e umanità dimostrate durante tutto il periodo del suo incarico, augurando agli stessi le migliori fortune. Il tecnico della Primavera Emanuele Pesoli e il suo vice Vincenzo Santoruvo guideranno l’allenamento”. (foto Max Todaro: