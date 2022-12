Serie C/C: Giudice sportivo, squalificati 8 calciatori

Condividi su...

CALCIATORI

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA

GIORGINI (LATINA)

LABRIOLA (TARANTO)

MATINO e LAARIBI (POTENZA)

MICELI (VIRTUS FRANCAVILLA)

BIASION e OYEWALE (GIUGLIANO)

ANDREIS (VITERBESE)

ALLENATORI

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA

DI DONATO DANIELE (LATINA) – per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica e pronunciava al loro indirizzo frasi irrispettose per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale.

DE GIORGIO PIETRO (POTENZA) – per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto si avvicinava allo stesso e proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti per dissentire sul suo operato.

MARINACCI VINCENZO (TARANTO) – per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina aggiuntiva e entrava sul terreno di gioco per litigare con gli avversari.

Misura della sanzione in applicazio

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 GENNAIO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA

DE CARNE FABIO (MONOPOLI) – per avere, al 35°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti dei tesserati avversari in quanto, a gioco fermo, si alzava dalla panchina aggiuntiva e entrava sul terreno di gioco per litigare con gli avversari.

CAPOZZOLI GIUSEPPE (VITERBESE) – per avere, al 38°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto si alzava ripetutamente dalla panchina e pronunciava nei loro confronti frasi irrispettose.

MAGONI OSCAR (VITERBESE) – per avere, durante l’intervallo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, lungo il tunnel che conduce agli spogliatoi, pronunciava con toni aggressivi frasi irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 GENNAIO 2023 E EURO 500 DI AMMENDA

DI GIUSEPPE MARCELLO (LATINA) – A) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, avvicinandosi minacciosamente al Quarto Ufficiale, pronunciava più volte parole irrispettose ed offensive nei confronti della Quaterna Arbitrale; – B) per essersi rifiutato e comunque per non avere adempiuto alla richiesta dell’Arbitro di collaborare per l’identificazione di un calciatore, non inserito in distinta ma riconducibile alla società, che era entrato nello spogliatoio e che aveva pronunciato frasi irriguardose nei confronti dell’Arbitro; – C) per essersi trattenuto per diversi minuti sulla porta dello spogliatoio e per avere, con atteggiamento polemico, contestato l’operato arbitrale, lasciando lo spogliatoio solo a seguito delle reiterate richieste di uscire.