Lecce: Falcone, ‘Nazionale? Impensabile un anno fa’

“Quella di Coverciano è stata una bella esperienza oltre che una soddisfazione, anche soltanto per uno stage. Se penso a dov’ero un anno fa, questa convocazione era impensabile. Non è un punto di arrivo, ma di partenza perché adesso dovrò lavorare per meritarmi un’altra chiamata”. Così Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, dopo la vittoria nell’amichevole del Via del Mare (2-0) con i croati del NK Varazdin. Di seguito, l’intervista completa.