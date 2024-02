Il gelato artigianale pugliese sbarca a Sanremo per la 74a edizione del Festival della Canzone Italiana con l’Associazione Italiana Gelatieri. Una delegazione AIG Puglia sarà presente dal 6 al 10 febbraio alla kermesse canora per portare avanti la mission di diffondere la cultura del gelato artigianale italiano.

L’eccellenza del canto incontra uno dei prodotti più riconosciuti del Made in Italy nel mondo

I gelatieri dell’AIG delizieranno il pubblico di Sanremo con le loro creazioni artigianali all’esterno dell’Ariston, saranno ospiti in tantissimi appuntamenti radiotelevisivi e omaggeranno la città di Sanremo con un gusto floreale creato per l’occasione con arancia e fiori eduli.

La gelateria Dolce Borgo di Crispiano parteciperà all’iniziativa, assieme ad altre gelaterie pugliesi, presentando quattro gusti speciali di gelato: caffè leccese, mandorla pugliese, crema Sanremo (dedicato alla città di Sanremo) e farinellite (dedicato al carnevale di Putignano)

“Per noi è un onore essere presenti a Sanremo e poter rappresentare il nostro mondo in una delle vetrine più prestigiose d’Italia – dichiara Claudio Bove , maestro gelatiere e coordinatore AIG Puglia. Voglio ringraziare la Regione Puglia e la Confesercenti pugliese per averci voluto affiancare in questa esperienza. Il gelato artigianale è un orgoglio del Made in Italy ed è un veicolo perfetto per valorizzare e promuovere le eccellenze del nostro splendido paese. Proprio in quest’ottica porteremo a Sanremo i prodotti rappresentativi della Puglia come la mandorla di Toritto o il Moscato di Trani per fare due esempi”.

