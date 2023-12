Salento, operaio precipita da impalcatura: è grave

Incidente sul lavoro in Salento: un operaio è precipitato dall’impalcatura su cui stava lavorando, riportando gravi ferite agli arti inferiori. La vittima è un albanese di 27 anni, portato d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo l’incidente avvenuto nella mattinata di martedì 12 dicembre in un cantiere a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano. Dopo le prime cure al pronto soccorso, il 27enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico: la prognosi è riservata, ma non sembra in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente i Carabinieri e gli ispettori dello Spesal che hanno avviato le indagini per accertare la dinamica.

