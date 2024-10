Rutigliano, quinta edizione per il Puglia Wine Festival

RUTIGLIANO – Un fine settimana dedicato al nettare di Puglia, che coniuga l’amore per il vino con l’eccellenza enogastronomica del territorio e con il folklore, attraverso un perfetto mix di spettacoli itineranti, musica tradizionale, arte e cultura. E ancora incontri, convegni e promozione del territorio, con visite guidate ai monumenti storici di una città che per l’occasione si presenterà al pubblico vestita dei colori d’autunno. Sono questi tutti gli ingredienti della 5^ edizione del Puglia Wine Festival che torna a Rutigliano fino a domenica 27 ottobre.

Una vera e propria festa del vino e dei sapori di Puglia che si pone l’obiettivo di far conoscere le bellezze del territorio a partire dalle sue eccellenze enogastronomiche, attraverso la degustazione di vini e piatti tipici, all’interno di un’atmosfera capace di raccontare bellezza: dal Primitivo al Negramaro passando per il Novello, Puglia Wine Festival propone un viaggio sensoriale in compagnia di selezionate cantine di Puglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author