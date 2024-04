Roma, De Rossi: ‘Prestazione importante del Lecce’

Lecce – Daniele De Rossi al termine della gara pareggiata a Lecce con i giallorossi salentini ha parlato di due punti persi: “Dobbiamo riconoscere la prestazione importante del Lecce, ma per quanto riguarda i nostri obiettivi abbiamo perso due punti e non ne abbiamo guadagnato uno. Il Lecce ha fatto tanti tiri in porta o comunque verso lo specchio, quindi bisogna certamente riconoscere i meriti loro, noi dovevamo essere più bravi a rimodularci a seconda delle fasi della partita”.

“Per quanto riguarda le scelte iniziali, ho preferito quei giocatori che pensavo mi avrebbero dato determinate garanzie: a sbagliare la partita non sono stati i singoli, ma la squadra nella sua interezza. Ovviamente, senza Dybala e Pellegrini la Roma ha due giocatori importanti in meno, anche se per la rosa che ha la Roma a Lecce devi vincere: non per mancare di rispetto ai padroni di casa, ma perché la Roma deve andare oltre le assenze”.

”Il derby è una partita che, a me in primis, trasmette tantissime emozioni, ma devo pensare a preparare la gara dal punto di vista tecnico-tattico”.

“Per quanto concerne il Lecce, sicuramente Gotti ha un compito arduo che probabilmente porterà a termine con successo, ma sono certo che anche Roberto D’Aversa avrebbe fatto il suo perché è partito benissimo. Le piccole accusano sempre un calo, però rimane una bravissima persona e mi dispiace per quello che è successo”.

