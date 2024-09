Roma-Brindisi in aereo, un’odissea: ritardi e tariffe alte

ROMA – Due ore e venti minuti di ritardo per imbarcarsi sull’aereo della ITA Airwais e partire da Fiumicino destinazione Brindisi aeroporto del Salento. Un’attesa interminabile e senza preavviso per numerosi passeggeri costretti ad attendere fino a tarda ora in aeroporto a Roma prima di imbarcarsi. Una circostanza che pare non sia isolata, gli stessi utenti, infatti, ci hanno segnalato il problema anche in altri giorni, sottolineando che i ritardi si verificano con maggiore frequenza, con le conseguenti immaginabili difficoltà per i passeggeri. E non si tratta neanche di tariffe low cost, anzi il costo del biglietto aereo per raggiungere la capitale dalla città adriatica, pare sia aumentato sensibilmente. Questa sera, come si nota nella foto in evidenza, partenza prevista dall’aeroporto romano alle 21.40, ma una volta giunti al Gate i passeggeri hanno trovato la sorpresa: imbarco alle 23.05, con partenza oltre mezzanotte, ovvero due ore e venti minuti di ritardo prima di riuscire a partire.

Anche ieri l’aereo delle 19.10 avrebbe fatto registrare un ritardo di circa 90 minuti.

Ma la tratta Roma – Brindisi non è l’unica in cui si verificano ritardi, anche su molti altri voli ci vengono segnalati disagi, come si evince questa sera dal tabellone generale dello scalo romano che vi facciamo vedere qui sotto



Le tariffe per il viaggio di andata e ritorno tra Brindisi e Roma, oscillano dai 300 ai 500 euro a seconda di quando vengono effettuate le prenotazioni, gli utenti infine ci fanno sapere che non c’è stata nessuna informazione sui ritardi che si sono verificati.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author