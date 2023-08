ANDRIA – Un cane è stato messo in salvo dai Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere un incendio divampato in una palazzina di via Tommaso De Liso, nella tarda mattinata del 15 agosto.

L animale era sul balcone su cui si affaccia la cucina dell’appartamento ed i pompieri lo hanno recuperato e messo in sicurezza, evitando che potesse inalare i fumi del rogo.

Al momento dell’incendio i proprietari del cane non erano in casa. L’origine delle fiamme è ancora da accertare . Il cane è stato affidato al proprietario e lo stabile è stato messo in sicurezza (ANSA)

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp