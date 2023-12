Riorganizzazione laboratori analisi, pressing Confapi sulla politica

ROMA – La riorganizzazione dei laboratori di analisi è stata al centro della conferenza stampa del gruppo parlamentare del Partito Democratico presso la sala conferenza della Camera. Nel corso dell’incontro promosso dal coordinamento della Confapi Salute Puglia e dal presidente della terza commissione sanità della regione Puglia Mauro Vizzino, gli onorevoli Dem Marco Lacarra e Claudio Stefanazzi hanno discusso circa la presentazione dell’emendamento risolutivo alla questione relativa alla riorganizzazione degli stessi laboratori. L’emendamento punta a fare in modo che la soglia minima di prestazioni obbligatorie per un laboratorio sia raggiunta tanto in forma singola quanto associata.

Pertanto, si legge in una nota di Confapi, “tutte le associazioni sindacali hanno esortato la politica in maniera trasversale ad accendere un faro su tale questione per evitare il rischio di una desertificazione dei servizi sanitari di prossimità e di una ulteriore fuga di cervelli dai territori interessati da tale riorganizzazione ovvero il Centro e Sud Italia che sarebbe fortemente penalizzato dall’ applicazione di tale norma. Inoltre si è ancora una volta fatto notare come in parallelo l’applicazione del tariffario sarebbe ancora di più una sciagura e un colpo mortale per queste strutture”.

