Puglia: Classifica Escort Advisor, di Lecce le migliori della Regione

Lecce continua a stupire i ben pensanti e conquista un primato che in realtà molti credono meriti: gli utenti di Escort Advisor, piattaforma leader per gli incontri a pagamento, premiano Lecce e Barletta inserendo le due città della Puglia nelle Top 30 e bocciano Potenza, Matera, Bari e Foggia.

Secondo le recensioni raccolte dalla piattaforma, infatti, il capoluogo salentino e quello barlettano si collocano rispettivamente al 22esimo e al 28esimo posto tra i 30 comuni con i risultanti più soddisfacenti, mentre il capoluogo pugliese e Foggia primeggiano nella classifica dei 20 comuni peggiori.

La classifica redatta da Escort Advisor tiene conto del giudizio medio delle recensioni fatte dagli utenti per Comune. Buoni quindi il piazzamento di Lecce e Barletta, che riescono a portare a casa la presenza di due città pugliesi nella top-30 dei comuni per qualità delle escort. Solo in coda Foggia, al 17esimo posto, e Bari, al 19esimo. Escort Advisor è il TripAdvisor del sesso (e ha 30 milioni di visitatori). Un vero e proprio sito per recensire le escort dopo una prestazione e quelle Salentine sembrano proprio stupire.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

