Processo di Puglia, processo Aportone:ascoltati i periti. In aula bunker il generale Garofalo

Torna su Antenna Sud, per la seconda edizione Processi di Puglia. Appuntamento ogni martedì alle ore 22.00 e replica giovedì alle 15.00 sempre sul canale 14 del vostro televisore. Questa settimana in onda il processo a carico di Michele Aportone per l’omicidio dell’ex maresciallo dei carabinieri Nestola. In aula periti di parte e la deposizione del generale Garofalo. Per chi non ha visto in Tv Processi di Puglia, ecco il link per rivedere la trasmissione in modo integrale.

Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

