Pre Picerno-Monopoli, Taurino: “Gli attaccanti hanno bisogno di tranquillità, è mancata la buona sorte”

Il Monopoli arriva a Picerno senza Fazio, Bulevardi e Cristallo ma con la consapevolezza che bisogna tornare a vincere per evitare di sprofondare in classifica. L’allenatore Roberto Taurino ha parlato alla vigilia della gara.

PICERNO: «È una partita difficilissima, contro una squadra che sta facendo un grande campionato, una realtà piccola nei numeri che meritatamente oggi è tra le grandi. Seguono un progetto tecnico, sono due anni che seguono l’allenatore che sta lavorando in un determinato modo, hanno fatto innesti di qualità come Murano che ho avuto ad Avellino. Ha ritrovato la sua dimensione, è uno dei rammarichi che ho, non sono riuscito a tirare fuori il meglio dal ragazzo. Ma il Picerno non è solo lui. Hanno Ceccarelli, Maiorino, Esposito, sono organizzati in tutti. Giocano un buon calcio, hanno la serenità giusta per proporre e prendersi dei rischi. Servirà fare una grossa partita, in cui ci sarà chiesta grande umiltà in alcune situazioni e grande coraggio in altre. Dobbiamo metterci qualcosa in più. Abbiamo un disperato bisogno di vincere la partita, ma nella vita le cose non succedono mai per caso, bisogna cercarsi l’episodio, metterci l’atteggiamento giusto di chi vuole andarsi a prendere qualcosa che manca ormai da troppo».

MODULO E ATTEGGIAMENTO. «Il 3-5-2 è una delle opzioni. Non dobbiamo piangere su quello che è stato, bisogna guardare avanti e metterci qualcosa in più rispetto alle ultime prestazioni».

MANCANZA DEL GOL. «Quando manca il gol ci si appella sempre al giocatore che non c’è in campo. Borello da solo non può risolvere la nostra situazione. I numeri degli attaccanti non sono entusiasmanti, un po’ per demerito, un po’ per il pizzico di buona sorte che ci è mancata. Bisogna mantenere la tranquillità di chi si sta dannando l’anima per la squadra. L’importante è buttarla dentro. Sono convinto che se continuiamo a produrre azioni offensive il gol arriverà».

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author