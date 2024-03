Barletta-Manfredonia, Ciullo: “Determinati, dobbiamo meritarci questa piazza”

BARLETTA – Caccia ad una vittoria di importanza capitale per il Barletta, che domenica alle 15 ospiterà al Puttilli il Manfredonia. Il tecnico biancorosso Salvatore Ciullo non nasconde le insidie e chiede ai suoi massima concentrazione.

Manfredonia a quota 32 punti, Barletta insegue a 26. Per abbandonare la zona playout, Ciullo si affida ai suoi cardini principali ma dovrà fare i conti con i ballottaggi ancora in corso di valutazione. Nessun appello alla tifoseria, messaggio invece per i calciatori stessi.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author