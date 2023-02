POTENZA – “Un incarico di prestigio e un riconoscimento delle capacità e del lavoro svolto. Come amministrazione del capoluogo lucano e come Sindaco non possiamo non formulare i nostri migliori auguri di buon lavoro Michele Napoli nella sua nuova veste di Consigliere per le iniziative legate allo Sviluppo del Mezzogiorno”. Così il Primo cittadino di Potenza, Mario Guarente interviene sulla nomina decisa dal governo nazionale, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “La sua esperienza – prosegue Guarente – maturata nelle Istituzioni locali e regionali, la formazione professionale e politica della quale ci avvaliamo come città di Potenza, prima in veste di consigliere, oggi in qualità di vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, alla Ricerca e all’Università, sono garanzia del prezioso contributo che potrà fornire rivestendo il compito affidatogli dal Ministro Urso, supportando l’intero Mezzogiorno e, quindi, anche il nostro territorio, con un percorso che sappia trasformare le tante energie e risorse presenti, in ricchezza e opportunità di crescita e sviluppo”.

