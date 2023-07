Potenza: Opposizione, ‘Il Sole 24 dà ragione ai potentini’

Un ultimo posto in classifica che non meraviglia nessuno, una debacle plateale. L’amministrazione Guarente la peggiore d’Italia. Il Sole 24 dà ragione ai potentini. La città è ko”. Lo scrivono in una nota i consiglieri d’opposizione del Comune di Potenza.

”La classifica del quotidiano nazionale conferma il disagio creato da questa amministrazione di destra – continua la nota -. Un’amministrazione distratta e senza un programma, lontana dalle necessità dei cittadini. Il gradimento scarso nei confronti dell’operato del Sindaco è sintomatico della cattiva percezione sull’intera giunta di destra”.

”La peggiore amministrazione di sempre, la peggiore d’Italia che ha promesso un cambiamento, ma non lo ha mai messo in atto. Come opposizione, leggiamo preoccupati un dato politico disarmante, da noi continuamente denunciato, che mette ulteriormente in cattiva luce la nostra amata città”, concludono Bianca Andretta, Michele Beneventi, Giuseppe Biscaglia, Angela Blasi, Marco Falconeri, Roberto Falotico, Franco Flore, Angela Fuggetta, Francesco Giuzio, Rocco Pergola, Enzo Stella Brienza, Pierluigi Smaldone, Vincenzo Telesca e Valerio Tramutoli.

