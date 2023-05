Pomeriggio Sud, il nuovo format di Antenna Sud

Parte Pomeriggio Sud, il nuovo programma di Antenna Sud.

Condotto dal giornalista Francesco Molinaro andrà in onda in diretta dal lunedì al mercoledì alle 15:30, a partire da lunedì 22 maggio, sul canale 14 del digitale terrestre e in streaming su www.antennasud.com.

In primo piano la stretta attualità con approfondimenti delle notizie di cronaca, cultura, sanità, spettacolo ma anche gossip con ospiti in studio, collegamenti e testimonianze esclusive.

Sono previsti anche interventi di personaggi popolari e gente comune che ha qualcosa da raccontare.

Un format voluto dal Gruppo Editoriale Distante che si va ad aggiungere alla già ampia offerta televisiva della rete, proposta al pubblico del piccolo schermo e al popolo del web, rispondendo cosìalle nuove esigenze degli utenti.

