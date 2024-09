Polo Microinquinanti da Taranto a Bari: Stellato chiede audizione urgente

Massimiliano Stellaro, consigliere regionale e comunale, ha richiesto al presidente della quinta commissione regionale un’audizione urgente del direttore dell’Arpa Puglia e dell’assessore regionale all’ambiente. La questione riguarda il trasferimento del Polo Microinquinanti del Dipartimento Ambientale di Taranto alla direzione scientifica di Bari, con l’accorpamento al Centro Regionale Aria dell’Arpa Puglia.

Stellato ha definito questa decisione come “grave e penalizzante per la città di Taranto”, sottolineando come il dipartimento locale sia già sottodimensionato rispetto al personale necessario e agli impegni previsti dal Piano Taranto. Con il trasferimento delle competenze, ha dichiarato il consigliere, si rischia di compromettere anche l’autonomia funzionale e operativa del dipartimento, che svolge un ruolo cruciale nel monitoraggio e controllo ambientale di un territorio critico come quello tarantino.

“Il Polo Microinquinanti è fondamentale per la vigilanza e l’analisi sull’ecosistema, un settore imprescindibile nella nostra vertenza ambientale”, ha spiegato Stellato, aggiungendo che il trasferimento rappresenta un rischio non solo per gli investimenti del Piano Taranto, ma soprattutto per la salute dei cittadini.

Per questo motivo, Stellato ha richiesto la partecipazione all’audizione del direttore generale di Arpa Puglia, del responsabile del Dap di Taranto e dei sindacati, al fine di affrontare direttamente la vicenda e ribadire l’importanza della tutela della salute dei tarantini come priorità assoluta.

