Polignano-Taranto, il cammino per una foresteria al “Moscati”

È stato presentato a Taranto il progetto benefico “Il Cammino per Volare, lungo “La rotta dei due Mari”, alla presenza degli organizzatori: Cosimo Di Bello, Stefania Terlizzi, Giulia Stefanelli, Elio Roma; moderati dal giornalista di Antenna Sud Gianmarco Sansolino

Partirà da Polignano a Mare mercoledì 8 novembre alle ore 9.00 “Il Cammino per Volare”, iniziativa ideata dall’avvocato Cosimo Di Bello e promossa dall’Associazione “Ali per Volare – Donato Marra”, presieduta da Stefania Terlizzi, in collaborazione con la “Rotta dei due mari” di Elio Roma.

Il cammino durerà 5 giorni e collegherà Polignano a Taranto con i suoi 136 chilometri nel contesto di un percorso paesaggistico-culturale che unisce Mar Adriatico e Mar Ionio.

L’obiettivo è quello di raccogliere lungo il cammino i fondi per la realizzazione di una foresteria per facilitare l’interazione tra medici e pazienti offrendo supporto psicologico, informazioni e servizi di alloggio per le famiglie dei pazienti oncologici in cura presso l’Ospedale “Moscati” di Taranto. A tal fine, lungo il cammino, si svolgeranno incontri con le istituzioni e i cittadini nei comuni interessati dall’itinerario: Polignano a Mare, Castellana Grotte, Alberobello, Locorotondo, Martina Franca, Crispiano, Taranto.

