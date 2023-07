Pnrr: Melucci, ‘Distrazione risorse certifica gran confusione’

Quel che sta accadendo con la distrazione delle risorse Pnrr destinate ai comuni, certifica la grande confusione del governo rispetto a questa partita così importante”. Lo dichiara all’ANSA Rinaldo Melucci, sindaco e presidente della Provincia di Taranto, in merito alla revisione del Pnrr.

”Prima gli enti locali hanno fatto sforzi enormi, sopperendo alla mancanza nelle piante organiche di risorse umane capaci di gestire le complesse procedure – aggiunge -: superato quello scoglio, con un colpo di spugna si vanifica quel risultato, mortificando professionisti e comunità che dovranno attendere che si trovino nuove fonti di finanziamento”.

Melucci fa rilevare che “al Sud gli effetti di queste scelte saranno avvertiti con ancora maggiore intensità, per non parlare di quei territori, come Taranto, che stanno affrontando anche una complessa transizione industriale che fa leva proprio sulle risorse comunitari. È un atteggiamento schizofrenico, cui serve porre rimedio con un’articolata definizione delle priorità progettuali, ricordando peraltro che i comuni sono i luoghi reali della ripresa e della resilienza”, conclude Melucci.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp