Penne e matite personalizzate come omaggio promozionale

Distribuire omaggi promozionali per pubblicizzare un’azienda e promuovere un marchio è una strategia pubblicitaria considerata da sempre efficace, in quanto consente di far conoscere il brand con un investimento non molto elevato e senza ricorrere a metodi e strumenti complessi.

Un gadget pubblicitario personalizzato è sempre gradito e rende visibile il marchio in un territorio molto vasto, raggiungendo un numero notevole di potenziali clienti. La scelta degli oggetti promozionali dipende dal budget disponibile, dal settore di riferimento e dal target a cui ci si rivolge, tuttavia alcuni articoli sono economici e funzionali, ideali in qualsiasi situazione.

Ad esempio, un’idea ottima, sempre attuale, è quella di distribuire come gadget promozionale articoli di cancelleria e accessori per l’ufficio, tra i quali gli oggetti più apprezzati sono le penne e le matite. Disponibili in tantissimi modelli e colori, le matite personalizzate sono perfette da offrire in omaggio a clienti già consolidati o potenziali clienti, ai visitatori di un negozio o di uno stand fieristico, ai partecipanti ad un evento o alla presentazione di un prodotto e così via.

Una penna a sfera, un pennarello a punta finissima o una matita portamine piacciono sempre, sono utili e offrono la possibilità di diffondere il nome e il marchio di un’azienda semplicemente utilizzandole. Infatti, oltre ad offrirle in omaggio, è importante utilizzare le penne personalizzate anche nel proprio ufficio o allo stand fieristico, per mettere in risalto il brand e comunicare una sensazione di eleganza ai visitatori e ai clienti.

Scegliere penne e matite promozionali della migliore qualità

Quando si parla di penne a sfera, penne a scatto, matite in legno o portamine da utilizzare come materiale promozionale, la scelta è davvero molto ampia, sia per quanto riguarda i modelli, sia per i colori e i materiali. In particolare, le classiche matite in legno possono costituire un gadget personalizzato piacevole, simpatico e originale, a fronte di un investimento contenuto e di un vasto assortimento tra cui scegliere.

Le tradizionali matite in legno con gommino, ad esempio, magari abbinate a temperamatite e penna a sfera, sono un omaggio apprezzato da tutti, facilmente personalizzabile e di grande effetto estetico. In alternativa, si può pensare di offrire un set di matite colorate, confezionate in un astuccio, in una scatola di cartone riciclato o in un contenitore in plastica, in cartone rigido o in legno completo di temperamatite e righello.

Cliccando qui , è possibile visionare una parte dell’assortimento di penne e matite proposto da Gadget365, azienda specializzata nella realizzazione di articoli promozionali personalizzati da distribuire come omaggio pubblicitario.

Gadget365 offre da oltre dieci anni il servizio di consulenza per la progettazione e realizzazione di materiale pubblicitario e articoli promozionali da personalizzare con il proprio logo, il nome dell’azienda, uno slogan o qualsiasi altro messaggio che si intenda diffondere ad un vasto pubblico.

L’azienda propone solo articoli di qualità ed offre un servizio di assistenza sia per la scelta del prodotto più adatto, sia per la personalizzazione, utilizzando tecniche di stampa innovative per garantire sempre un risultato perfetto. Dagli articoli di cancelleria ai capi di abbigliamento, dagli accessori per lo sport ai gadget per la scrivania e l’ufficio, dai giocattoli agli utensili da cucina: utilizzare i gadget promozionali per pubblicizzare la propria azienda con Gadget365 consente di scegliere tra oltre 15mila articoli proposti con un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Perché e come scegliere le penne personalizzate

Penne e matite sono accessori utili e graditi in ogni occasione, ideali da offrire in omaggio ai clienti di un ufficio o di un negozio o nel corso di un evento particolare. Si tratta di oggetti semplici e dal costo contenuto, ma sempre apprezzati e di grande effetto estetico, oggi disponibili in una serie di modelli dalle caratteristiche originali.

Oltre alle tradizionali matite colorate di cui abbiamo già parlato, sicuramente adatte da distribuire in un evento a cui partecipano famiglie o bambini, si trovano penne a sfera a scatto realizzate in legno naturale o in cartone riciclato, ideali per chi desidera trasmettere l’invito ad un comportamento ecosostenibile, oppure penne con inchiostro gel cancellabile, perfette per scrivere e per fare schizzi e disegni. Se l’intenzione è quella di offrire un accessorio più sofisticato, l’ideale è una matita portamine per il disegno tecnico o, perché no, una penna touch per scrivere sul display del tablet.

