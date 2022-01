ROMA – 30 giugno 2025. È il termine ultimo entro il quale il primo lotto del Parco della Giustizia di Bari sarà consegnato, “con l’impegno della massima accelerazione per ridurre quanto più possibile gli ultimi 6 mesi”. La conferma è arrivata nell’incontro che si è svolto oggi a Roma tra l’Agenzia del Demanio, il Comune di Bari e il Ministero della Giustizia.

Tra pochi giorni – riferisce una nota congiunta – sarà pubblicato da parte del Demanio il bando per l’affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intero complesso e della progettazione definitiva. L’opera coinvolgerà le vecchie caserme dismesse Capozzi e Milano del quartiere San Pasquale di Bari, in via Alberotanza, via Fanelli. Sin da subito, inoltre, saranno avviate attività propedeutiche alla realizzazione dell’opera, che avrà un valore complessivo di 405 milioni di euro, quali la demolizione e bonifica del sito e la realizzazione del parco. Il cronoprogramma prevede due fasi: la “fase 1” passa dal concorso di progettazione all’approvazione del progetto definitivo del I lotto, con termine novembre 2022; la “fase 2” riguarda l’appalto integrato per progettazione esecutiva e l’esecuzione lavori del primo lotto, Tribunale penale e Procura, e realizzazione del Parco.