Lecce, Pala: “Candidato sindaco, tempo scaduto”

Voglia di candidato Sindaco. I giorni passano ma il nome del papabile sembra tardare. E cosi il consigliere Giorgio Pala sembra perdere la pazienza e lancia una nota stampa:“Centrodestra, tempo scaduto: subito il candidato Sindaco o sarà Salvemini bis. È difficile capire come si possa continuare a temporeggiare sul nome da contrapporre a Salvemini, dopo i tanti segnali di malessere espressi dai cittadini verso l’amministrazione uscente e soprattutto dopo il risultato disastroso delle primarie di fine Novembre, con appena 4mila leccesi disponibili a partecipare. Spero non si commettano gli stessi errori del passato, sprecando un’opportunità concreta di vittoria: si scelga presto, anzi prestissimo, prima delle festività natalizie, il nome del candidato Sindaco del centrodestra. Diverse personalità leccesi, giovani e professionisti, manifestano la volontà di scendere in campo e di misurarsi elettoralmente: tuttavia vi è incertezza poiché non si conosce il nome del candidato sindaco che li dovrà rappresentare. Le nostre liste, che rappresenteranno il vero civismo leccese senza contaminazioni politiche, sono pronte a scendere in campo e ad essere decisive nella partita che si giocherà fra sei mesi. Non c’è più tempo da perdere”. Intanto dalla coalizione di centrodestra sembrano non scomporsi e voci dicono: “ il candidato deve essere desiderato. Chi ha sbagliato a votare in passato Salvemini così ha più tempo per pentirsi”

Maria Teresa Carrozzo

