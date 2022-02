NEVIANO – Grave episodio in serata a Neviano nel leccese. Un ordigno rudimentale, probabilmente una “molotov” è stata fatta esplodere dinanzi alla caserma dei Carabinieri del paese in via Roma, non ci sarebbero stati feriti, pare che ad agire sua stato un uomo che sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza.



Il fatto assume contorni inquietanti perché solo tre giorni fa in quel comune un blitz dei militari ha portato all’arresto di quindici persone con l’accusa a vario titolo di usura, estorsioni, violenza privata e scambio elettorale politico-mafioso. L’operazione nei confronti di una presunta associazione di tipo mafioso che avrebbe operato in diversi comuni salentini tra cui proprio Neviano, tra le persone coinvolte anche l’ex sindaco.



+++ IN AGGIORNAMENTO +++