BARLETTA – Si è svolta presso il Tribunale di Trani l’udienza preliminare per l’omicidio di Claudio Lasala, il 24enne di Barletta ucciso nella notte tra il 29 e il 30 ottobre dello scorso anno. Il gup Anna Lidia Corvino ha disposto il rinvio a giudizio per gli imputati. Resta l’accusa di omicidio volontario, aggravato da futili motivi, per il 19enne Ilyas Abid, ritenuto l’esecutore materiale del delitto, e per il 21enne Michele Dibenedetto, con cui la vittima avrebbe avuto una colluttazione all’interno di un locale del centro storico per un cocktail non offertogli da Lasala.

Le rispettive difese hanno fatto richiesta del rito abbreviato, non concesso in sede di udienza. Accolte, invece, tutte le costituzioni di parte civile, compresa quella del Comune di Barletta. Con l’accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi, sia il 19enne che il 21enne rischiano l’ergastolo.

Durante l’interrogatorio di garanzia, Dibenedetto confermò di aver avuto uno scontro con Lasala ma dichiarò di non essere coinvolto nell’omicidio. Abid, invece, si avvalse della facoltà di non rispondere. La prossima udienza è stata fissata per venerdì 9 dicembre.