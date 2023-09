Le Officine Progressiste di Lacarra prendono vita

BARI – Un laboratorio di proposte e progetti, animato da giovani impegnati in politica e nel volontariato. Un incubatore di idee e pensieri lunghi su grandi temi del nostro tempo. Le officine progressiste dell’ex segretario del Pd Marco Lacarra, si riuniscono a Bari per parlare di disagio psicologico, difficoltà nell’inclusione lavorativa dei ragazzi e dispersione scolastica. In platea numerosi esponenti del mondo dell’associazionismo barese ed esponenti nazionali dei dem che hanno portato il proprio contributo al think tank dell’onorevole barese. Tra i temi affrontati anche quelli che tengono banco sulle cronache come quello dei migranti

Ma l’occasione è servita anche a fare il punto sulla questione Comunali e Europee. Da un lato l’aut aut dei pentastellati che si chiamerebbero fuori dalla coalizione qualora si passasse dallo strumento delle primarie. Dall’altro il sindaco Decaro che non avrebbe tracciato la strada per un suo successore designato. E poi ci sono le Europee dove il primo cittadino sarebbe la star

