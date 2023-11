Nino Frassica al teatro Apollo di Lecce il 25 novembre

Nino Frassica, tra i protagonisti della storia della tv italiana degli ultimi 40 anni, salirà sul palco del Teatro Apollo di Lecce sabato 25 novembre in un nuovo appuntamento in fuori abbonamento (ore 21.00) della stagione teatrale del Comune di Lecce organizzata col Teatro Pubblico Pugliese.

Frassica si propone con un affascinante viaggio musicale (tour 2000-3000) che abbraccia le sfumature del concerto e del cabaret, promettendo una notte di festa e di esplorazione sonora. L’anima di questo show è un’operazione di memoria musicale, con un repertorio che abbraccia oltre cento brani iconici, rielaborati e rimodellati secondo lo stile inconfondibile di Frassica.

Questa volta sarà in compagnia dei Los Plaggers, una band con musicisti talmente formidabili che sembra siano stati plagiati! Il nome “Plaggers” è una geniale fusione tra “Platters” e “plagio,” un vero capolavoro linguistico.

Canzoni celebri mantengono la loro essenza, mentre vengono tagliate e ricucite in modo unico e coinvolgente. Successi come “Cacao Meravigliao”, “Grazie dei Fiori bis”, e “Viva la mamma col pomodoro” saranno affiancati da nuove interpretazioni, come “Viva la pappa col pomodoro”, “Mamma mia dammi cento lire”, sigle d’altri tempi come “Portobello,” e jingle pubblicitari memorabili. Brani come “Campagna” si trasformano in “Voglio andare a vivere con i cugini di campagna”, mentre “Siamo donne” conduce al suggestivo “Donna a Surriento”.

Ma la vera magia di questo spettacolo risiede nell’interazione con il pubblico. Lo show di Frassica è un ritmo incalzante di invenzioni musicali, che invita il pubblico a cantare e a partecipare attivamente. Medley dedicati alla musica degli anni ’60 e ’70, omaggi a icone come Santana e Battisti, e tanto altro contribuiranno a creare una connessione speciale tra palco e platea. Grazie all’inesauribile verve comica di Nino Frassica, questa serata diventa un’esperienza unica di intesa e complicità.

Nino Frassica, apprezzato per talento e umorismo, è nella storia degli ultimi 40 anni della televisione italiana, con una carriera che abbraccia programmi iconici come “Quelli della notte”, “Fantastico” e “Don Matteo.” Ha portato il suo talento in molteplici edizioni de “I migliori anni,” ed è stato ospite fisso di programmi come “Che Tempo Che Fa” e “Un due tre stella.” Nel 2016, è stato ospite del Festival di Sanremo, e nel 2018 ha fatto il suo ritorno sul palco del Festival. Nel 2023, Nino Frassica è uno dei protagonisti di “LOL: chi ride è fuori 3,” e ha ideato e interpretato un live televisivo chiamato “Sconcert,” trasmesso su Prime Video.

“PAOLA,” il suo ultimo libro, si unisce a una collezione di opere che includono “VIPP – tutta la Veritane,” “Novella Bella,” “Sani Gesualdi Superstar,” e “La mia autobiografia (70% vera 80% falsa).” La serata al Teatro Apollo promette di essere un’esperienza straordinaria, arricchita dalla presenza di uno degli artisti più amati e versatili d’Italia.

NINO FRASSICA & Los Plaggers Band

Tour 2000 | 3000

con Nino Frassica, Voce

Ivano Girolamo – Piano e Voce, Natale Pagano -Tastiere Umberto Bonasera – Chitarra e Voce, Fabrizio Torrisi – Sax Angelo Musumeci– Basso, Peppe Pullia- Batteria

