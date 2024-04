Monopoli, Taurino: ‘Peccato, ma lo spirito è giusto’

(Di Lorenzo Ruggieri) Sconfitta amara per il Monopoli nello scontro tutto pugliese contro il Taranto. Al ‘Veneziani’, infatti, le reti di Orlando e Riggio condannano i biancoverdi al diciassettesimo posto in classifica, in piena zona playout, nonostante il momentaneo pareggio ad opera di Borello: “Ci aspettavamo una partita del genere. Conoscevamo le qualità del Taranto e sapevamo che sarebbe stato un match fisico e agonistico. La squadra di Capuano ha ritmo e struttura ed è stata una sfida combattuta. Nel primo tempo potevamo fare meglio in alcune situazioni ma tutto sommato non ci sono state grosse occasioni. Nella ripresa abbiamo cercato di inserire una punta come Sosa per allungare la squadra e il Taranto ha schierato De Marchi per sfruttare la sua struttura. Potevamo fare meglio sul primo gol dei rossoblù, dove la nostra respinta è stata un po’ troppo centrale. Eravamo riusciti a recuperare ma, quando l’inerzia della gara era dalla nostra parte, il Taranto è riuscito a trovare il gol del raddoppio. Dispiace per la sconfitta ma lo spirito è quello giusto. I nostri avversari sono riusciti a sfruttare gli episodi, mentre noi lavoreremo per portarli dalla nostra parte. Dobbiamo lottare ogni domenica e cercheremo di trarre il massimo dalle prossime sfide. Volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi ma nel calcio si vince e si perde”.

