Monopoli Calcio, testa alla Turris: la probabile formazione

Con Quaini, Pambianchi e Natalucci in più il Monopoli prepara la gara interna contro la Turris, sfida tra due delle tre seconde del girone C di Serie C. I biancoverdi tornano in casa dopo il pari con la Virtus e cercano il primo successo del 2022 dopo le X contro Avellino e appunto Francavilla. Colombo ha qualche scelta in più e visti gli infortuni di Mercadante e Fornasier dovrebbe gettare subito nella mischia Pambianchi, che ha giocato con lui a Francavilla nella passata stagione.

Per il resto non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla squadra di domenica scorsa con Loria in Porta, Arena e Bizzotto a completare la difesa, Guiebre e Viteritti sulle fasce con Piccinni, Vassallo e Langella in mediana e Starita e Grandolfo a comporre la coppia offensiva. In panchina, invece, i nuovi arrivi Quaini e Natalucci, che si sono aggregati alla squadra solo qualche ora fa. Insomma, manca pochissimo e si torna subito in campo e per il Monopoli sarà una gara ad alta quota ad attendere Piccini e compagni: un infrasettimanale da non fallire per dimostrare ancora una volta di essere lì non per caso.