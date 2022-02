FRANCAVILLA F.NA – Lunga intervista, nel corso di Passione Biancazzurra su Antenna Sud (ogni martedì dalle 22.15), al presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì. Tra i tanti temi trattati, uno sguardo al campionato: “Stiamo facendo un percorso al di sopra delle aspettative iniziali, anche se in estate la squadra era stata evidentemente allestita bene visto che non sono stati necessari interventi nel mercato di riparazione. A Monopoli abbiamo ottenuto un buon punto: ecco, se riuscissimo a dare continuità di risultati anche in trasferta potremo davvero fare qualcosa di straordinario”.

Sul mercato: “In estate nelle nostre intenzioni c’era costruire una squadra solida, con una difesa arcigna e oggi abbiamo la terza miglior retroguardia del girone, sono contento della fase difensiva; poi l’altra missione era tornare a fare del nostro stadio un fortino, fin qui ci siamo riusciti. Mercato? Molti dei nostri big avevano richieste, che sono state respinte da noi ma anche dagli stessi calciatori: questo significa che tutti credono nel nostro progetto”.

Sul futuro e un’eventuale salto in B: “È un sogno che mi auguro, prima o poi, la città di Francavilla possa raggiungere. La Serie C è un campionato difficile e già ciò che stiamo facendo è molto importante. I sogni sono fatti per essere realizzati e spero di essere io l’artefice”.