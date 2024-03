Monopoli, Anaclerio: ‘Tutti uniti per centrare la salvezza’

(Di Lorenzo Ruggieri) Non è tempo di calcoli in casa Monopoli. Nonostante una classifica deficitaria e una vittoria sfumata con il Brindisi, il vice allenatore del gabbiano, Luigi Anaclerio, crede ancora nella salvezza e chiama a raccolta tutto il popolo biancoverde: “Ad otto gare dal termine del campionato può accadere di tutto. Siamo consapevoli di dover dare tutti qualcosa in più per non perdere punti preziosi. Non possiamo più sbagliare, dobbiamo restare uniti e consapevoli di poter centrare la salvezza”.

Dichiarazioni post Brindisi: “Ho pronunciato una frase forte non dettata da altri. Non volevo scaricare la colpa sulla squadra, ho parlato con i ragazzi e ho chiarito loro il senso delle mie parole. Chiedo scusa a chiunque possa essersi sentito offeso ma non ci sono spaccature tra staff e giocatori. Al contrario, il mio intento era quello di spronare i giocatori…”

Recuperi e infortuni: “Oltre agli squalificati Hamlili e Viteritti, non sarà della partita Berman. Siamo riusciti a recuperare Bulevardi e il resto del gruppo è a disposizione”.

Confronti: “Quando le cose vanno male è normale che si siano confronti con la società e la squadra. Dobbiamo trovare tutti la soluzione per tirarci fuori da questa situazione. I ragazzi sono pronti a combattere e battagliare anche a Cerignola, su un campo difficile e contro una squadra forte”.

Emergenza quinto di destra: “Date le assenze di Viteritti e Cristallo abbiamo cercato varie soluzioni in questi giorni, anche provando ad allargare un difensore come Angileri. Difesa a 4? Abbiamo valutato anche questa ipotesi in funzione del sistema di gioco adottato dall’Audace Cerignola ma al momento non riteniamo di poterlo adottare”.

Modulo: “Con il 3-5-2 abbiamo creato qualcosa in meno ma siamo stati più solidi e compatti. Ora cercheremo di vincere tutte le partite e scenderemo in campo per ottenere i tre punti anche a Cerignola”.

Tifosi: “Possiamo solo ringraziare il nostro pubblico. I tifosi ci incitano per tutta la durata delle partite e siamo in debito con loro. Promettiamo loro di dare il massimo in questo finale di stagione”.

