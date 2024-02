Monopoli, Anaclerio: ‘Juve Stabia in testa con merito’

(Di Lorenzo Ruggieri) “Nelle ultime due gare abbiamo accumulato un solo punto e siamo arrabbiati”. Non si nasconde Luigi Anaclerio, vice allenatore del Monopoli, per descrivere lo stato d’animo in casa biancoverde dopo il pari di Catania e la sconfitta contro l’Avellino: “Avremmo meritato di vincere ma contro la Juve Stabia scenderemo in campo con la stessa mentalità”.

Juve Stabia: “Domani incontreremo una squadra molto forte. La Juve Stabia merita la prima posizione in campionato, nell’arco della stessa gara sanno trasformarsi e interpretarne le varie fasi. Sono una compagine ben disposta in campo e molto aggressiva. Il loro sistema di gioco è il 3-4-1-2 ma potrebbero cambiare qualcosa per via dell’assenza di Buglio”.

Modulo: “Con il 3-4-2-1 ci siamo espressi molto bene ma sappiamo interpretare anche il 3-5-2. Questa squadra è in grado di scendere in campo con entrambi i moduli e il mister sta valutando quale soluzione adottare”.

Indisponibili: “Fazio e Fornasier hanno avuto dei problemi in settimana e sono da valutare. Il resto del gruppo è a disposizione, Berman potrebbe anche scendere in campo dall’inizio così come Angileri e Cristallo. De Risio ha accusato un piccolo affaticamento ma durante la settimana si è allenato e ha recuperato”.

Prossime gare: “Nel girone di ritorno ogni partita è importante. Le prossime tre sfide sono fondamentali, cercheremo di fare punti e vincere per salvarci. La società ha profuso sforzi notevoli a gennaio e abbiamo a disposizione un’ampia scelta di giocatori. Chi giocherà riuscirà a fornire il suo contributo”.

