Milano, ad Aqp il premio Industria Felix per la competitività

BARI – Acquedotto Pugliese è stato insignito del premio nazionale “Industria Felix – L’Italia che compete” per la categoria Società partecipate a maggioranza pubblica. Il riconoscimento, giunto alla sua quarta edizione nazionale (53esima complessiva), viene assegnato alle imprese italiane che in base a indicatori scientifici si distinguono per qualità gestionale, solidità finanziaria, sostenibilità e capacità di innovazione. Aqp è una delle 16 società partecipate italiane insignite del riconoscimento e una delle 28 con sede legale in Puglia (su 196 totali), ovvero la regione più premiata. In passato, la spa ha ottenuto tre premi nazionali e quattro regionali. Il Piano Strategico 2022-2026 prevede investimenti complessivi pari a 2 miliardi di euro destinati alla tutela della risorsa idrica e favorire economia circolare e transizione energetica.

