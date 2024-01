Matera, Petraglia: ‘Ad Angri pari giusto, buon punto’

(Di Lorenzo Ruggieri) Angri-Matera è stata una gara dai due volti: spettacolo ed emozioni in campo, incidenti e scontri fuori. Episodi che avrebbero potuto avere un epilogo peggiore e denunciati dal presidente dei lucani, Antonio Petraglia, durante la trasmissione LuNeDì Puglia, in onda su Antenna Sud: “Ho seguito la partita in streaming e ritengo che il pari (la gara si è conclusa 1-1, ndr) sia stato un risultato giusto, nonostante una leggera prevalenza territoriale dell’ottimo Angri. Avevamo diverse defezioni ma abbiamo ottenuto un buon punto grazie ai sostituti, i quali non hanno fatto rimpiangere i titolari. Nonostante la gara sia stata tranquilla, nel post partita abbiamo dovuto registrare un episodio grave, ovvero il lancio di oggetti contundenti verso il nostro pullman. Il nostro autista, inoltre, è stato ferito e, solo per pochi centimetri, sfiorato da una bomba-carta. Sembra che l’evento sia stato scatenato da un equivoco tra le tifoserie, ma non ci aspettavamo una reazione simile e la situazione sarebbe potuta degenerare. I nostri tifosi sono sempre stati esemplari e corretti, veri e propri esempi di sportività e rispetto. Matera è la città della pace, l’evento va stigmatizzato, ma non intendiamo dar seguito a questo episodio per non alimentare recrudescenze. Le due comunità sono in ottimi rapporti e questo episodio va subito archiviato”.

