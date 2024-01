Fasano, Pambianchi: ‘Battendo il Gallipoli ci siamo tolti un peso’

(Di Lorenzo Ruggieri) Dopo undici gare senza vittorie, il Fasano torna al successo. Contro il fanalino di coda Gallipoli, la rete di Battista consente ai biancoazzurri di ottenere l’intera posta in palio, ritrovando i tre punti dopo più di due mesi: “Nella prima parte di stagione abbiamo proposto un buon calcio, mostrando anche uno spirito diverso”, ha spiegato il difensore del Fasano, Francesco Pambianchi, nel corso della trasmissione LuNeDì Puglia, in onda su Antenna Sud: “Non conosco i motivi di questa involuzione, nel calcio incidono tanti fattori. Col Gallipoli ci siamo tolti un peso, non vincevamo da diverse partite e l’emozione è indescrivibile. Abbiamo sempre lavorato bene, impegnandoci al massimo nonostante i risultati. Abbiamo affrontato una squadra niente male, nonostante la classifica, disputando un ottimo primo tempo. Potevamo raddoppiare ma siamo stati bravi a mantenere la porta inviolata, ottenendo una vittoria di gruppo. Speriamo che il periodo negativo sia ormai alle spalle, ci godiamo questa vittoria e ci auguriamo di collezionarne altre a breve”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp