Violenza sessuale: due indagati respingono accuse, il terzo si avvale facoltà di non rispondere

TARANTO – Sono stati interrogati i tre presunti autori dello stupro compiuto nelle campagne di Massafra ai danni di una donna di 23 anni. Gli indagati, in carcere dallo scorso 31 agosto, sono stati ascoltati durante l’udienza di convalida dinanzi al GIP Francesco Maccagnano, il Pm che sta curando l’inchiesta e’ il dott Natale. Pesantissime le accuse per i tre uomini di Palagiano di 34, 27 e 23 anni, Violenza sessuale di gruppo, lesioni personali aggravate. I tre in presenza degli avvocati difensori, sono stati ascoltati dal Giudice per le indagini preliminari all’interno del Carcere di Taranto dove sono rinchiusi nel dopo la denuncia della vittima. Soltanto uno si è avvalso della facoltà di non rispondere, gli altri due hanno negato quanto contestato dall’accusa. Gli avvocati difensori sono Marcello Ferramosca, Michele Parisi e Gianluca Sebastio, al termine dell’udienza, avvicinati dai giornalisti non hanno riferito quanto detto dai loro assistiti in considerazione delle indagini ancora in corso.



