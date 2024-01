MASSAFRA – Il sindaco di Massafra Fabrizio Quarto ha illustrato il programma della 71^ edizione del Carnevale di Massafra. Undici giorni di spettacoli ed eventi, dal 3 al 13 febbraio prossimi. Grandi ospiti, quattro carri allegorici e dodici gruppi mascherati che sfileranno sabato 10 e martedi 13 febbraio per le vie del centro cittadino, come sempre il palco sarà allestito in Piazza Vittorio Emanuele. Il servizio del TV di Antennasud





Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author