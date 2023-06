A seguito della divulgazione di un comunicato stampa da parte della Fp-Cgil Taranto, l’Assessore all’Ambiente Pasqualina Castronuovo rassicura il sindacato e spiega come si sta svolgendo il percorso per mettere a punto il nuovo appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti.

“I timori manifestati in un comunicato stampa della Fp Cgil Taranto in vista del nuovo appalto per il servizio rifiuti sono infondati. In vista del nuovo appalto – spiega l’Assessore Castronuovo – è in corso di definizione una riorganizzazione del servizio di igiene urbana che tende all’ottimizzazione delle risorse presenti al fine di contenere i costi e di aumentare la qualità e quantità di raccolta differenziata, riducendo per quanto possibile l’impatto sulle risorse ambientali.

La riorganizzazione non prevede alcun taglio del personale, così come non prevede una nessuna riduzione dei servizi. Questi aspetti sono stati spiegati dagli uffici alle organizzazioni sindacali nel corso di un incontro. Posso quindi rassicurare i lavoratori attualmente impegnati nel servizio e anche i cittadini.

Inoltre, alle organizzazioni sindacali ricordo la massima disponibilità degli uffici comunali del Settore Ambiente a fornire tutte le delucidazioni e gli approfondimenti di cui quali hanno bisogno. Ciò al fine di evitare che vengano diffuse informazioni che potrebbero creare preoccupazione fra i lavoratori”.

