MARTINA FRANCA – Nessun giuramento, nessun insediamento. Il primo consiglio comunale del neo sindaco di Martina Franca, Gianfranco Palmisano, non c’è stato. La “incompatibilità” all’incarico, di alcuni membri del consiglio, alla base del mancato consiglio. Palmisano, ha spiegato pubblicamente le motivazioni per le quali avrebbe deciso di non dar luogo ad alcuna seduta, mantenendo un atteggiamento discreto nei confronti dei consiglieri risultati “incompatibili” dei quali pertanto, non avrebbe riferito nominativi né cause della incompatibilità.